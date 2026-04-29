İstanbul'da bir işletmeye zarf içinde mermi ve tehdit mektubu gönderen 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sokak çetelerine yönelik yapılan operasyonda silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, haraç için birden fazla iş yerine silahlı saldırı planlamak ve bir işletmeye zarf içerisinde mermi ve tehdit içerikli mektup bırakmakla suçlandıkları öğrenildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve silahlı saldırı hazırlığı yapan 6 kişilik bir suç ağını takibe aldı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında firari durumda olan bir çete elebaşının yaptığı suç örgütüne mensup şüphelilerin, kent genelinde silahlı saldırı eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin Bahçelievler'de bulunan bir işletmeye zarf içerisinde tehdit içerikli mektup ile mermi bıraktıkları tespit edildi. Eylem hazırlığı yapan çete üyelerini belirleyen polis, zanlıların kaldıkları adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında eylem hazırlığı yapan toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!