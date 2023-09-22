İstanbul'da bir balık, araba çarpması sonucu telef oldu

İstanbul Boğazı'ndan balık tutan bir kişinin, oltayla çektiği balık kaldırımdan yola fırladı. O esnada akan trafik nedeniyle bir araç, balığı ezerek telef etti. O anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'dan ilginç bir görüntü geldi. Boğaz'da balık tutan bir kişinin denizden çektiği balığa araba çarptı. Balık, üzerinden geçen arabanın altında kalarak telef oldu.

Sahil kenarında balık tutan bir vatandaş, oltasını hızlı bir şekilde çekince ilginç anlar yaşandı. Vatandaşın tutmuş olduğu palamut yola fırladı. Balık, geçen araçların altında kaldı.

Balığın ilginç bir şekilde telef olduğu o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.