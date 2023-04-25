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İstanbul'da başıboş at trafiği karıştırdı

İstanbul'da başıboş at trafiği karıştırdı

3. Sayfa Haberleri

Büyükçekmece Çatalca yolunda başı boş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece Çatalca yolunda başı boş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların önüne atlayan at cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Büyükçekmece Çatalca'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıkan başı boş attı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Başıboş at ana yolda gezerek tehlike saçtı. Atı gören sürücüler şoke oldu. Atın yolda gidişini bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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