İstanbul'da başıboş at trafiği karıştırdı

Büyükçekmece Çatalca yolunda başı boş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların önüne atlayan at cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Büyükçekmece Çatalca'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yola çıkan başı boş attı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Başıboş at ana yolda gezerek tehlike saçtı. Atı gören sürücüler şoke oldu. Atın yolda gidişini bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL