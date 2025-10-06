Serdar Öktem suikastında 4 gözaltı

İstanbul'da Avukat Serdar Öktem'e yönelik silahlı suikasta ilişkin 4 kişi operasyonla yakalandı.

AVUKAT SERDAR ÖKTEM'E SUİKAST

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan avukat Serdar Öktem, İstanbul'da 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem, burada yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

4 KİŞİ OPERASYONLA YAKALANDI

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YARGILANIYORDU

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dosyası ayrılan tutuksuz sanık Serdar Öktem'in yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.

Serdar Öktem

AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA: CAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ MAHKEME HEYETİNE İLETMİŞTİM

Öte yandan, gelişmenin ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davanın sanıkları Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliklerinin sağlanması gerektiğini daha önce mahkeme heyetine ilettiğini söyledi.

Ayşe Ateş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu. Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."