Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İstanbul'da Avukat Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Çete Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Ali K. isimli bir şahsın 400 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan şahısların, Ali K.'ye bir jigolo sitesine üye olduğu ve üyelik sözleşmesinden doğan maliyeye borcundan icralık olduğunu söyleyerek, 400 bin TL parayı parça parça kendisine söylenen hesaplara yatırmasını istediğini, böylece 'nitelikli dolandırıcılığın' gerçekleştiğini tespit etti.

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbari çalışmalar, bankalar ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışmada ayrıca GSM operatörleri, internet sitesi/alışveriş siteleri ile yapılan yazışmalar neticesinde olayın İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli şahıs tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği belirlenerek, şüphelilere ait 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Nevşehir İstanbul Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title