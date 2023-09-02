İstanbul'da AVM'de bir kişi, masaj koltuğundaki kadının fotoğrafları çekerken görüntülendi

İstanbul Fatih'te bulunan bir alışveriş merkezinde bir şahıs, masaj koltuğunda oturan kadının fotoğraflarını çekerek taciz etti. O anlarda ise alışveriş merkezindeki bir genç, kadının fotoğraflarını çeken şahsı anbean kaydetti.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde, iddialara göre yabancı uyruklu olduğu öne sürülen bir şahıs, masaj koltuğunda oturan bir kadının fotoğraflarını çekip taciz etti.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ GENÇ O ANLARI KAYDETTİ

Fatih'te bir alışveriş merkezinde yaşanan olaya ilişkin video, sosyal medya mecralarında yayınlandı. Kadının fotoğraflarını çeken şahıs, orada bulunan bir genç tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean videoya kaydedildi.

Öte yandan tepki çeken olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.