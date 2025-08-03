İstanbul'da Araçta Tartışma Korkunç Hale Geldi

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İstanbul Avcılar'da otomobilde eşiyle tartışan bir adam, eşini darbederek araçtan indirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da otomobilde karısıyla tartışan bir şahıs, eşini darbedip küfürler yağdırarak araçtan indirmeye çalıştı. O anlar anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aracında eşiyle tartışan şahıs, öfkelenerek cadde üzerinde aracını durdurup eşini araçtan indirmeye çalıştı. Öfkelenen şahıs, araçta oturan eşine küfürler savurup darbetti. Şahsın eşini arabadan indirmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın aracıyla cadde üzerinde durduğu ve arabadan inerek içeride oturan eşine küfürler ederek aşağıya indirmeye çalıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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