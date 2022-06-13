Sosyal medya bu sürücüyü konuşuyor! Defalarca çalan sirene rağmen ambulansa yol vermedi İstanbul Arnavutköy'de, bir sürücü yan şeridi boş olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Kameraya yansıyan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Öte yandan ekipler sürücüye 427 lira idari para cezası uyguladı. Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki panelvan tarzı minibüs sürücüsü, yan şerit boş olmasına rağmen arkasındaki ambulansa yol vermedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde minibüsün yol vermemesi vatandaşların tepkisini çekti. 427 LİRA CEZA KESİLDİ Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışması sonucu tespit ettiği minibüs sürücüsüne 427 lira idari para cezası uyguladı. Ambulansta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs sürücüsünün arkasındaki ambulansa yol vermediği anlar yer alıyor. AA / Taha Erham Keleş - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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