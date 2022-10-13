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İstanbul'da alkollü şahsa küfür dayağı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Çağlayan'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, büfede küfür edince tekme ve yumruklarla darp edildi.

Çağlayan'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, büfede küfür edince tekme ve yumruklarla darp edildi. Darp anları kameralara yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz hafta salı günü saat 01.15 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde büfeye geldi. Şahıs burada sohbet esnasında küfürlü konuşmaya başladı. Uyarılara rağmen küfür etmeyi sürdüren şahıs, durmaması üzerine büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, darpçı ise büfeden çıkarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane Çağlayan 3. Sayfa Haberler

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