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İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kavgasında 2 Tutuklama

İstanbul'da Alacak Verecek Meselesi Kavgasında 2 Tutuklama
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İstanbul Avcılar'da bir restoranda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Olayda silahla ateş açıldı, şüpheliler kameralardan tespit edildi.

İstanbul Avcılar'da bir restoranda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde 1 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda alacak verecek meselesi yüzünden tartışmalı olan restoranın ortaklarından biri mekanı basmıştı. Şüpheli, çocuklu müşterilere aldırış etmeden yanında getirdiği silahı ateşlemiş, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Ekipler olaya karışan şahısları kameralardan ve mağdurların ifadelerinden tespit etti. 2 araçta kimlik bilgileri tespit edilen N.E., Y.E., E.Y., S.Y., D.Ç., Ş.B.K. ve R.A. isimli şüphelilerin iş yeri önüne geldikleri, iş yeri kurşunladıkları ardından aynı araçlarla oradan ayrıldıkları tespit edilmişti. Olayda tabanca ile iş yerine ateş eden şahsın N.E. olduğu ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilmişti. 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece'de olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y., S.Y., D.Ç., Ş.B.K., R.A. serbest bırakılırken N.E. ve Y.E. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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