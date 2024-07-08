Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu işçinin başı, boşlukta kalan yük asansöründe sıkıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu işçinin bindiği yük asansörü arızalandı. Asansörden çıkmak isterken başı sıkışan genç adam, feci şekilde can verdi.

İstanbul'da korkunç olay! Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi

BAŞI YÜK ASANSÖRÜNDE SIKIŞTI

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih'teki Malta Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ. yük asansörüne bindi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen S.İ.'nin bindiği asansör bir süre sonra arızalanarak kata gelmeden boşlukta kaldı. Genç işçi bozulan asansörden çıkmaya çalışırken asansör aniden çalışınca başı sıkıştı.

İstanbul'da korkunç olay! Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkardı. S.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı asansörde detaylı inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından S.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Fatih İş Kazası Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde

Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde

Bakmadan Geçme

TFF seçimi ne zaman? TFF başkan adayları kim? 9 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2024-25 okullar ne zaman açılacak? 9 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 9 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 9 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İlker Kaleli İspanyolca biliyor mu?
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
500

Yorumlar (1)

Emre Büyükay:

İş yeri sahibine geçmiş olsun. Dükkanı verse kurtulamaz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title