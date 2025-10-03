Haberler

İstanbul'da Akşam Yağışı Vatandaşları Zor Durumda Bıraktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, meteoroloji uyarılarının ardından vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim ve Yenibosna başta olmak üzere kent genelinde etkili olan yağış, su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından aralıklarla etkili olan yağış, akşam saatlerinden itibaren sağanak şekilde etkili oldu. Taksim ve Yenibosna'da başta olmak üzere yağış kent genelinde etkili oluyor. Özelikle akşam saatlerinde işten eve giden ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşayarak, otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.