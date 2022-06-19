İstanbul'da akıl almaz anlar: Yolda yürüyen kadını tokatladı, darp edildi

Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir kadın kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından bir şahıs yaklaştı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şahıs ardından kadına sert bir şekilde tokat attı. Neye uğradığını şaşıran kadın bir süre durduktan sonra yoluna devam ederken, kadını tokatladığını gören vatandaşlar ise şahsa tepki gösterdi. Şahsın peşini bırakmayan vatandaşlar, onu tutup bir ara sokağa götürdü. Adam burada bir süre darp edildikten sonra cadde de arkasından yaklaşan bir kişiden uçan tekme yedi.

O ANLAR KAMERADA

Şahıs eşi olduğunu iddia ettiği kadınla ardından başka yönlere doğru yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

"KADIN ÇIĞLIK ATINCA MAHALLELİ SALDIRDI"

Olayla ilgili konuşan esnaf Abdullah Cabas, "Yürürken tartışıyorlardı. Adam o sırada kadına bir tane vurdu. Kadının ensesine tokat attı, bir ses geldi. Adam kadına vurunca arkalarındaki bayan çığlık attı adama bağırdı. Adam da kaçmaya başladı ve adam kaçınca mahalleli de adama saldırdı. Yabancılardı sanırım, Japon'a benziyorlardı. Akşamdı olay olduğunda, adam o araya doğru kaçtı millet araya girince adam bir tarafa kadın bir tarafa gitti. Adama sorduklarında kadının onun eşi olduğunu söyledi. Eşi olup olmadığını biz de bilmiyoruz. Kadın çığlık atınca işte mahalleli adama saldırdı, bir iki tane yumruk falan attılar sonra adamla kadın başka taraflara gittiler" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa