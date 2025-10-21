İstanbul'da Akaryakıt İstasyonu Girişinde Kazaya Sebep Olan Mazgal Olayı

İstanbul'un Hadımköy ilçesinde meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonuna girmek isteyen bir otomobil, girişte yerinden çıkan mazgalın çarpması sonucu hasar aldı. Aracın motor kısmına çarpan mangal nedeniyle otomobil ağır hasar gördü.

Olay, Arnavutköy Hadımköy yolunda bulunan Total akaryakıt istasyonu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü istasyona girmek istediği sırada girişte bulunan metal mazgal yerinden çıkarak aracın ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümü zarar gördü, olay maddi hasarla atlatıldı.

Kazanın hemen ardından istasyondaki çalışanlar ve sürücü büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın istasyon girişine yöneldiği sırada mazgalın bir anda yerinden fırlayıp otomobile çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. - İSTANBUL