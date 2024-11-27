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İstanbul'da ABD'li Kadın Saldırganlık Yüzünden Gözaltına Alındı

İstanbul'da ABD'li Kadın Saldırganlık Yüzünden Gözaltına Alındı
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Taksim'de alkol aldıktan sonra eşini yaralayan ve sokakta rastgele saldırılarda bulunan ABD'li kadın gözaltına alındı. Olay, market önünde bir erkeğin boğazına sarılmasından, bir taksinin ön camını kırmasına kadar uzandı.

İstanbul Taksim'de alkol aldıkları sırada eşinin yüzünü yaralayan ABD'li bir kadın, ardından sokağa çıkarak oradan geçenlere saldırdı. Bir kişinin boğazına sarılıp kolyesini kopartan ve telefonunun da hasar görmesine neden olan kadın, bir taksinin de ön camını kırdı. O anlar kameralara yansırken, kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, 23 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney Rei Huff (27), eşi Velican A. (26) ile birlikte bir eğlence merkezinde alkol aldı. Bir süre sonra çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada deliye dönen kadın, eşi Velican A.'yı yüzünden yaralayarak oradan ayrıldı.

Yoldan geçenlere ve bir taksiye saldırdı

Bir süre yürüyen ABD'li kadın, bir marketin önünde durdu. Bu sırada oradan geçen Mert T. (30) kadının hedefi oldu. Kadının boynunu sıkması ile neye uğradığını şaşıran Mert T., kadınla birlikte yere düştü. Mert T. vatandaşların müdahalesiyle kadının elinden güçlükle kurtuldu. Gencin altın kolyesinin kaybolduğu, cep telefonunun da hasar gördüğü öğrenildi. Ayağa kalkan kadın, ardından sokakta koşarak kaldırımda yürüyen başka bir kişiye vurup, yolda seyreden taksici Velat G.'nin aracına vurarak ön camını kırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın, bu kez kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekibine saldırdı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen Mert T.'nin şikayeti üzerine kadını gözaltına aldı. Taksi şoförü Velat G.'nin ise zararını karşıladığı öğrenilen Sydney Rei Huff hakkında "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakılan kadının sınır dışı edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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