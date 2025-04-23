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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Minareyi Salladı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Minareyi Salladı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremde Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nin minaresinin sallanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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