İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Panikle Sokağa Çıktı

İstanbul merkezli meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'den de hissedildi. Depremi yaşayan ve panikle sokağa çıkan vatandaşlar, o anları anlattı. Bazı çocukların da yalın ayak dışarı çıktıkları görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntı, Kocaeli'den de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı, güvenli alanlarda bekleyip, yakınlarını aradı. Bazı çocukların korkuyla yalın ayak dışarıya çıktıkları görüldü.

Bir vatandaş, "2. kattaydık, çok fenaydı. Çocuklarıma ulaşmaya çalışıyorum ama ulaşamıyorum, anneme de ulaşamıyorum. Daha önce 1999 depremini yaşamıştım. Bildiğim için şuanda çok korkuyorum. Sarsıntı durunca merdivenden indik. Bence 30-40 saniye sürdü. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Bir vatandaş da, "Deprem bir dakika falan sürdü. 2. kattaydık. Kötüydü, korkunçtu. Ailem de iyiler, herkes dışarı çıkmış" diye konuştu.

Sarsıntıyı hisseden bir başka vatandaş ise "Depremi hissettim. İlk kez yaşıyorum. İlk ben hissettim ofiste çalışırken ayağımızın altı sandal gibi sallanıyordu. Çok korktuk, hepimiz aşağı indik. Hepsi iyi durumdalar" ifadelerini kullandı.

İş yerinin önünde otururken depremi hissettiğini söyleyen esnaf, "Ben ilk anda tansiyonumun düştüğünü zannettim. Epeyce sallandık. Avizelere bakınca şiddetli sallandığını hissettik. Merkez üssü neresi bilemiyorum tabii de epeyce bir sallandık. Geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

3. kattaki dairede oturan bir vatandaş da, "Koşarak çıktık. 3. kataydık. Binamız eski. Gece olsaydı daha kötü olurdu ama bu gündüz meydana geldi" dedi.

Bir genç ise "6. kattaydım. Yemek yiyordum. Hemen dışarıya çıktık. Korkmadım, Allah'a güveniyorum" diye konuştu. - KOCAELİ