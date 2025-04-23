İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Park Halindeki Araçlar Sallandı
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Esenyurt'ta vatandaşları dışarı çıkmaya zorladı. Deprem anında park halindeki araçların nasıl sallandığı kameraya yansıdı.
Depremden kaçış kamerada: Park halindeki araçlar böyle sallandı
İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında Esenyurt'ta evlerinde bulunan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlar kameraya yansırken, görüntülerde depremin şiddetiyle park halindeki araçların sallandığı görüldü.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Esenyurt'ta ise deprem sırasında evlerinde olan vatandaşlar, kendilerini can havliyle dışarı attı. Boş olan sokakta bir anda insan selin yaşanırken, park halindeki araçların ise sarsıntının şiddetiyle sallandığı görüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.