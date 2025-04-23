İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Esenyurt'taki Rezidans Sallandı
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, Esenyurt'taki çok katlı bir binanın sallanma anları halkın kaygı dolu bakışları arasında kameraya yansıdı.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremde rezidans böyle sallandı
İSTANBUL - İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların park ve bahçelere akın ettiği deprem sırasında Esenyurt'taki bir rezidans sallandı. Çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa