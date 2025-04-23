İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Anı Kamerada
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sultangazi'deki bir çay ocağında paniğe neden oldu. Deprem anı kameraya yansıdı.
İstanbul'da 6.2'lik deprem anı kamerada
Sultangazi'de depreme çay ocağında yakalananlar kendilerini panikle dışarı attı
İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sultangazi'de deprem sırasında çay ocağında bulunan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. O anlar ise kameraya yansıdı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Sultangazi'de ise deprem anı kameraya yansıdı. Sarsıntıya çay ocağında yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı, sarsıntının şiddetiyle demliklerin üzerinde bulunduğu ocağın da sallandığı görüldü.