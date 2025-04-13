Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Pandeminin parlayan yıldızıydı! Dev firma konkordato ilan etti
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

İstanbul'da 2 katlı bina çöktü!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de bulunan 2 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı. Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. K-9 köpekleri de çöken binada yapılan çalışmalara katıldı. Çevredekilerin çöken binada yaşlı bir adamın yaşadığını söylemesi üzerine ekipler enkaz içerisinde arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, çöken binadan ayrıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
İstanbul'da 2 katlı bina çöktü!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.