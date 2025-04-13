İstanbul'da 2 katlı bina çöktü!

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. K-9 köpekleri de çöken binada yapılan çalışmalara katıldı. Çevredekilerin çöken binada yaşlı bir adamın yaşadığını söylemesi üzerine ekipler enkaz içerisinde arama kurtarma çalışmaları yaptı.

Yapılan araştırmada kimliği tespit edilen yaşlı adamın yakınlarını ziyaret etmek için Balıkesir'in Akçay ilçesine gittiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak, çöken binadan ayrıldı.