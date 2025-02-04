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Katil de maktul de 16 yaşında! Defalarca bıçaklayarak öldürdü

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Arnavutköy'de aralarında önceden tartışma yaşanan 16 yaşındaki iki çocuk mahallede çayırlık bir alanda buluşup konuşmak istedi. Aralarında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklardan biri cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğa saldırdı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2 Şubat saat 21.30 sıralarında dehşet yaşandı. İddialara göre, daha önceden aralarında tartışma yaşanan iki arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istedi.

ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yasin Bozuklu (16), kardeşi B.B. (14) ile buluşma noktasına giderek, daha önce tartışma yaşadığı Yakup K. (16) ile buluştu. Gençler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Yakup K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETTİLER

Edinilen bilgilere göre, iki arkadaşın daha önceden de kavga ettiği, çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı ve sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.

Katil de maktul de 16 yaşında! Defalarca bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOsman İLÇİ:

Yeni nesili acımasız Allah korkusu olmayan Canavar gibi yetiştiriyoruz bunda ailen çok iş düşer . sosyal medya, filmler gençlere çok zehirliyor . anne babalar çok dikkatli olmalı çocuklarına merhameti Allah korkusunu olan sevgi dolu merhametli olarak ve dini bilgileri iyice öğretmeleri gerekiyor

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Kabine toplaniyor masada 23 yildir 4 konu var abd israil filistin suriye.bop

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