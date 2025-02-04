Katil de maktul de 16 yaşında! Defalarca bıçaklayarak öldürdü
Arnavutköy'de aralarında önceden tartışma yaşanan 16 yaşındaki iki çocuk mahallede çayırlık bir alanda buluşup konuşmak istedi. Aralarında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklardan biri cebinden çıkardığı bıçakla diğer çocuğa saldırdı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2 Şubat saat 21.30 sıralarında dehşet yaşandı. İddialara göre, daha önceden aralarında tartışma yaşanan iki arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istedi.
ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Yasin Bozuklu (16), kardeşi B.B. (14) ile buluşma noktasına giderek, daha önce tartışma yaşadığı Yakup K. (16) ile buluştu. Gençler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Katil zanlısı Yakup K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE KAVGA ETTİLER
Edinilen bilgilere göre, iki arkadaşın daha önceden de kavga ettiği, çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı ve sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.