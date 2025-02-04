Katil de maktul de 16 yaşında! Defalarca bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2 Şubat saat 21.30 sıralarında dehşet yaşandı. İddialara göre, daha önceden aralarında tartışma yaşanan iki arkadaş mahallede bulunan bir çayırlık alanda buluşarak konuşmak istedi.

ARKADAŞINI DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Yasin Bozuklu (16), kardeşi B.B. (14) ile buluşma noktasına giderek, daha önce tartışma yaşadığı Yakup K. (16) ile buluştu. Gençler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada cebindeki bıçağı çıkartan Yakup K. arkadaşı Yasin Bozuklu'yu 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı şekilde yer yığılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Yakup K. ise Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE KAVGA ETTİLER

Edinilen bilgilere göre, iki arkadaşın daha önceden de kavga ettiği, çıkan kavganın vatandaşlar tarafından ayrıldığı ve sosyal medya platformları üzerinden birbirlerine küfür ve hakaret ettikleri de öğrenildi.