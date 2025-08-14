İstanbul'da 15 Temmuz Şehidi Kabri Tahrip Edildi

İstanbul Sarıyer'de 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın İstinye Mezarlığı'nda bulunan kabri, bir şüpheli tarafından tahrip edildi. Daha önceden mala zarar verme suçlarından kendisine işlem yapılan şüpheli T.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi üzerinde bulunan İstinye Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli T.D. (35), mezarlığa girip, 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın kabristanını tahrip etti. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda T.D'nin ikamet adresine operasyon düzenlendi.

Elinde kazma kürekle yakalandı

Operasyonda T.D'yi evinde bulamayan ekipler, olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde izini sürdüğü T.D,'yi aynı mezarlığın içinde elinde kazma kürekle yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan T.D. ekiplere fiziki direnç gösterince kademeli zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.D. sorgusunda polis ekiplerine verdiği ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını beyan etti.

Adliyeye sevk edildi

T.D.' ye yapılan Genel Bilgi Toplama sorgusunda (GBT) mala zarar verme,kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından T.D., adliyeye sevk edildi - İSTANBUL