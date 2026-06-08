Haberler

İstanbul'da 15 suça yönelik operasyon: 18 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 8-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 15 asayiş olayına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Olaylarda 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek ve 2 motosiklet ele geçirildi.

İstanbul'da 8 ile 31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 15 asayiş olayına yönelik yapılan çalışmalarda 18 şüpheli yakalandı. Öte yandan motosikletli şüphelilerin karıştıkları bazı olaylar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 8-31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen çeşitli asayiş olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Sultanbeyli, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Bahçelievler, Sancaktepe ve Beylikdüzü ilçelerinde meydana gelen 9 ev kurşunlama, 1 iş yeri kurşunlama, 2 tehdit, 1 istismar, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 15 farklı olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 2 motosiklet, 1 balistik yelek, 2 motosiklet kaskı ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti' iddiasında gerçek ortaya çıktı

Atina'nın Türk savaş uçaklarıyla ilgili yalanı çöktü
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Adım adım kaos! Kılıçdaroğlu resmen başvurdu
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

Sezona damga vurmuştu! İşte Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek

Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor

Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi

Baba-oğul birlikte son görüntüleri oldu

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular

Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular