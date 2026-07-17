Haberler

Yakalanan organize suç örgütü üyesi 103 zanlı adliyeye sevk oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli adliyeye sevk oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, çetelerin ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapmış, 103 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi ile Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Onlar kaçtı, toz bulutu peşlerini bırakmadı! Saniyeler sonrası korkunç
Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında