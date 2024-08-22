İstanbul'da 100 milyon liralık kaçak hırdavat malzemesi ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan hırdavat malzemesi ele geçirilirken şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde ülkeye yasadışı yollarla getirilen ve satışı yapılan ünlü markalara ait hırdavat malzemelerinin bulunduğu adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında ülkeye yasadışı yollarla getirilen hırdavat malzemelerinin satılı üzerinden haksız kazanç sağlayan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

405 bin 877 adet kaçak ürün ele geçirildi

Belirlenen adreslere yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 405 bin 877 adet matkap seti, elektrikli testere, lokma seti, topuz kilit seti, boru anahtarı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.