İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturması kapsamında Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturması kapsamında Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fon soruşturması kapsamında Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı