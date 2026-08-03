Gazeteci Can Bursalı ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'yı 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gözaltı talimatı olmadan yapılan çağrı, basın özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'yı "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla, gözaltı talimatı olmaksızın ifadeye çağırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı