Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

İstanbul Çekmeköy'de Kurtuluş Kilisesi'ne Silahlı Saldırı

İstanbul Çekmeköy'de Kurtuluş Kilisesi'ne Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'ne ait derneğe düzenlenen silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

İstanbul Çekmeköy'deki Kurtuluş Kilisesi'ne ait bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili yapılan incelemede 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık saat 08.20 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde "Kurtuluş Kiliseleri Derneği" ne yönelik ticari araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce saldırıya karışan aracı plakasından tespit etti. Ardından şüpheli şahıslara yapmış olduğu teknik ve fiziki takibin ardından aracın Sercan Pehlivan'a (33) ait olduğu anlaşıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırının gerçekleştiği 31 Aralık'ta gece saatlerine doğru Sercan Pehlivan Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Sercan Pehlivan' ilk ifadesinde aracı kendisinin kullandığını, saldırıyı asıl gerçekleştirenin arkadaşı Veysi Ateş (33) olduğunu belirtti. Öte yandan araçtan yapılan saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Adliyeye sevk edildiler

Araç içerisinden saldırıyı gerçekleştiren Veysi Ateş dün Güngören Gasp Büro Amirliği Ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Ateş'in evinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ele geçirildi. Saldırı esnasında Ateş'in yanında bulunan Sercan Pehlivan'ın ise 2 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

CHP'li vekilin Bakan Kurum'a sözleri toplantıya damga vurdu
img

Cenaze törenine damga vuran an
img

Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Mesajındaki detay büyük ses getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ocak Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MSÜ başvuru ekranı! ÖSYM kılavuzu 2025 MSÜ başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ocak günün maçları nereden izlenir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 2 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında? Ergün Penbe hangi takımla anlaştı? 3 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Boğa, İkizker burcu yorumu! 3 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.