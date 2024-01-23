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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kar Çalışması İçin Yerleştirdiği Tuz Çuvalları Yola Saçıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına yerleştirilen tuz çuvalları yırtıldı ve çuvallardaki tuz yola döküldü. Avcılar E-5 kenarında çuvalların devrildiği ve tuzların yan yola saçıldığı görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına konulan tuz çuvalları yola saçıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına yerleştirdiği tuz çuvalları yırtıldı. Yırtılan çuvallardaki tuz yola döküldü. Avcılar E-5 kenarında çuvalların devrildiği ve tuzların yan yola saçıldığı görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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