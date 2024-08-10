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İstanbul Büyükçekmece'de 60 dönümlük arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde boş arazide başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın nedeniyle bir adet konteyner ve çok sayıda ağaç zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde boş arazide meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede büyük bir alana yayılmıştı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Kısa sürede büyük bir alana yayılan yangının çevredeki evlere ve çamlık alana sirayet etme riski üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden destek amaçlı itfaiye ekipleri gönderilmişti. Zorlu arazi şartları nedeniyle itfaiye araçlarının erişemediği noktalarda alevlere kepçelerle müdahale edildi. Polis ekipleri de söndürme çalışmalarına TOMA'larla destek verdi. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bir adet konteyner ve çok sayıda ağaç zarar gördü. 60 dönümlük alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik uğraşın ardından kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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