İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nin hızlı tahlisiye botu tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa