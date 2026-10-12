İstanbul Boğazı'nda sürüklenen kimyasal tanker Küçükçekmece'ye demirletildi

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklenen Malta bayraklı "IVYAN" isimli kimyasal madde taşıyan tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan aldığı yükle İtalya'nın Monopoli Limanı'na gitmek üzere seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan "IVYAN" isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde tehlike yaşadı. Boğazda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Kanlıca Vapur İskelesi ve sahilde bulunan yalıların yakınlarına kadar gelerek karaya oturma ve kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesi yaşayan tanker, mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma römorkörü sevk edildi. Geminin bulunduğu konumdan emniyetli bir alana alınması için başlatılan çalışmaların ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Tankerin son durumu hakkında yapılan açıklamada; Bulgaristan'dan İtalya'ya seyir halindeyken makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde demir atan IVYAN isimli kimyasal tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 Römorkörü refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı