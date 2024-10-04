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İstanbul Boğazı'nda Gemiler Arasında Kaza: Kurtarma Anları Kamerada

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İstanbul Boğazı'nda Üsküdar önlerinde iki yük gemisi birbirine sürterek hasar oluşturdu. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gemilerin kurtarılması için bölgeye römorkör ve hızlı tahlisiye botu gönderdi. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemi böyle kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde yakın seyreden ve birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluştu. Geminin Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi. Kıyı Emniyet Genel Müdür ekipleri tarafından geminin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Boğazı İstanbul Üsküdar 3-sayfa Ulaşım Dünya Kaza

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