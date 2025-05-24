İstanbul Boğazı'nda Can Pazarı: 10 Yaşındaki Kız Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Vapurdan düşen 10 yaşındaki genç kız kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beşiktaş'ta yaşandı. İskeleden ayrılan vapurdan 10 yaşındaki bir kız denize düştü. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu sırada denizde bulunan işadamı Sebahattin Seven'e ait özel teknenin kaptanı duruma müdahale ederek küçük çocuğa can simidi attı. 10 yaşındaki kız, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. - İSTANBUL