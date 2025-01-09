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İstanbul Boğazı'nda Balıkçı Denize Düştü, Diğer Balıkçılar Kurtardı

İstanbul Boğazı'nda Balıkçı Denize Düştü, Diğer Balıkçılar Kurtardı
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İstanbul Boğazı'nda bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalga, bir balıkçıyı denize düşürdü. Diğer balıkçılar, denize düşen arkadaşlarına yardım ederek kurtardı.

İstanbul Boğazı'nda seyreden deniz polisinin teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle bir balıkçı teknesinden denize düştü. Denize düşen balıkçıyı başka bir balıkçı teknesine alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu. Dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla teknesine çıkamayan balıkçının yardımına diğer balıkçılar yetişti. Bir balıkçı, denize düşen balıkçıyı kolundan tutup teknesine çekerek kurtardı. Denizden kurtarılan balıkçı, ardından kendisini kurtaran balıkçı tarafından kendi teknesine götürüldü. O anlar, fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu'nun objektifine anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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