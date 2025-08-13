İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de Yangın Panik Yaratı

İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de Yangın Panik Yaratı
Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, vatandaşlar arasında korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı, yaralanan ya da ölen olmadı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında bulunan bir AVM'nin yemek katında bulunan bir dükkanın ızgarasında da yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi. AVM bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan ya da ölen olmadı. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
