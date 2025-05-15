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İstanbul Bayrampaşa'da Rögar Kapağında Patlama

İstanbul Bayrampaşa'da Rögar Kapağında Patlama
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İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışması yapılan sokakta saat 22.00'de rögar kapağında patlama meydana geldi. Patlama sonucu sokak trafiğe kapatıldı, can kaybı yok.

İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışması yapılan sokakta akşam saatlerinde rögar kapağında patlama yaşandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmalarına başlanan sokak üzerindeki rögar kapağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İki kez üst üste patlama yaşanan kapak, yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak düştü. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatıldı. Konu ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Konu ile ilgili konuşan Muratpaşa Mahalle Muhtarı Enver Keleş, "Mahallemizde saat 22.00 sıralarında Orhangazi Sokak'ta bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama rögar kapağının altında oluşmuş olup mahalle sakinlerimiz tarafından ilgili birimlere ihbarları yapılmıştır. Şu anda henüz sebebi belirlenememiştir. İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sahada çalışma gerçekleştirmektedir. Bu ölçümler sonrasında nedeni netleştikten sonra mutlak bir bilgi paylaşılacaktır. Şu anda sokakta trafik kontrol altına alınmış, giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Patlama sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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