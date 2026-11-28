İstanbul Başsavcılığı, Sarıgül soruşturması dosyasını fezleke için Ankara'ya gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü soruşturmasında adı geçen Özgür Özel'in de bulunduğu isimlere ilişkin dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Dosya, bu isimler hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla iletildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında adı geçen Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosyayı, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı