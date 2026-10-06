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İstanbul Başakşehir’de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Başakşehir’de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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