İstanbul Başakşehir’de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir’de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bir öğrenci 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı