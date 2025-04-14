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İstanbul Başakşehir'de Çatı Yangını

İstanbul Başakşehir'de Çatı Yangını
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Başakşehir'de tadilat sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın, dron ile havadan görüntülendi ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayda yaralanma yaşanmadı.

İstanbul Başakşehir'de tadilat yapılan bir çatıda çalışmalar esnasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı. Söndürme çalışması dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ferman Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatı üzerinde yapılan izolasyon çalışmaları esnasında kullanılan ısıtıcılar nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. olayda herhangi bir yaralanma olmazken ekiplerin müdahalesi dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Söndürme çalışması dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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