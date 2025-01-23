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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi gözaltına alındı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi gözaltına alındı
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İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir gözaltına alındı. Epözdemir'in gözaltına alınma nedeni "Silahlı terör örgütüne üye olmak" olarak açıklandı.

"HDK ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, başsavcılık, Fırat Epözdemir'in örgüt arşividen ele geçirilen verilere göre terör örgütü PKK/KCK'nın altyapılanması olduğu değerlendirilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Savcılık, geçmiş tarihli operasyonel çalışmalarda elde edilen dijital materyallerin incelemesi sonucunda Epözdemir'in, 2015 yılında oluşturulan "Diren Cizre" isimli WhatsApp grubunda yer alarak örgütsel faaliyelere katıldığını, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen yeşil, sarı ve kırmızı renklerden oluşan bez parçasıyla fotoğrafının da tespit edildiğini belirtti.

EVİ VE OFİSİ ARANDI

Fırat Epözdemir'in, bugün yurtdışından ülkeye İstanbul Hava Limanı'ndan giriş yaptığının anlaşıldığını kaydeden savcılık, Epözdemir'in ikameti ve avukatlık ofisinde arama işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açılmıştı. Dava açılması kararı sonrası baro, olağanüstü genel kurula gideceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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