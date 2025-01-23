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İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Bahçelievler'de motosikletli iki kişi, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ahmet C. hayatını kaybederken, diğer yaralı C.T.'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki 35 BAD 253 plakalı motosikletteki Ahmet C. (20) ve C.T. (24) isimli iki kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet C., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Diğer yaralı C.T.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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