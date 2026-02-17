Haberler

Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikasında korkutan yangın
Güncelleme:
Bağcılar'da bir tekstil fabrikasının kumaş deposunda çıkan yangın, binanın birinci katına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ciddi hasar meydana geldi.

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki kumaş deposunda yangın çıktı. Büyüyerek binanın birinci katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'ta 4 katlı tekstil fabrikasının zemin katındaki kumaş deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek binanın birinci katına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangında binada hasar oluştu. Alev alev yanan bina, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

