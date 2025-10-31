Haberler

İstanbul'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır

İstanbul'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir dairenin bodrum katındaki mutfak tüpü patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede mutfak tüpü patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Megakentte feci bir olay meydana geldi. Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'ta edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın bodrum katındaki evde mutfak tüpü bilinmeyen sebeple patladı.

MUTFAK TÜPÜ PATLADI! BİLANÇO AĞIR

Patlamada evde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamada yaralanan yabacı uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sesiyle mahalleli sokağa döküldü. Mahallede tedbir amaçlı doğalgaz kesildi. Patlamanın yaşandığı bina ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından sokak ve bina çevresi tamamen kapatıldı.

"BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ"

Uyuduğu sırada patlama sesiyle uyandığını belirten mahalle sakinlerinden Ergücan Malkoç, "Evde ben uyuyordum. Bir anda patlama sesi geldi. Önce mutfağa koştum dedim acaba bizim evden mi ses geldi. Bomba patlar gibi bir ses geldi. Camdan bakınca, buradaki yoğunluğu görünce koşarak geldim. İki-üç kişi yanmış dışarıdaydı. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Yaralıları aldı, götürdüler" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Sultangazi'de bir çift, kadının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında darbedildi

Kadın ve erkek arkadaşı sokak ortasında darbedildi
Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 21 kişi hayatını kaybetti

Toprak kayması bir köyü yuttu: 21 kişi hayatını kaybetti
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Okulda resmen işkence! Minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması

Binlerce taraftarın isteğini ''Asla'' diyerek elinin tersiyle itti
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Süper Lig'de korkutan sakatlık! Kafası yarıldı, yürekler ağızlara geldi

Süper Lig'de korkunç an! Yıldız ismin kafası yarıldı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.