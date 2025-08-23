İstanbul Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Bina Çöktü

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında iş makinesi ile yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. Çökme sonrası etrafı toz bulutu kaplarken, yıkım esnasında iş makinesi operatörü enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bina yıkımına başlandı. Çevre güvenlik önlemlerinin alınmadığı yıkım esnasında iş makinesi ile yıkım çalışması yapıldığı sırada bina yıkıldı. Çökme sonrası iş makinesi operatörü enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yıkım anında çevrede bulunan vatandaşlar, binanın bir anda yıkılmasıyla büyük bir toz bulutunun altında kaldı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL