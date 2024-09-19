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İstanbul Avcılar'da 4 Yaşındaki Çocuk, Servis Minibüsünün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da 4 Yaşındaki Çocuk, Servis Minibüsünün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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İstanbul Avcılar'da halası ve kuzeniyle dışarıda oynayan 4 yaşındaki Seyfican Taze, geri geri giden bir servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayı gören vatandaşlar, bölgede sıkça kaza olduğunu belirterek sürücülerin hız yapmaması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Avcılar'da halası ve kuzeniyle dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokağın başından geri geri çıkan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan o kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halası ve kuzeniyle beraber dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokakta geri geri gelen servis minibüsünün altında kaldı. Hayatını kaybettiği öğrenilen 4 yaşındaki çocuğun bisikletiyle servis minibüsünün altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye yönelen kadının kendi çocuğu ile yürürken yeğeni Seyfican'ı geride bıraktığı ve o esnada ileri manevra yapan servis şoförünün, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Seyfican Taze'yi ezdiği anlar yer aldı.

Kaza sonrasında panikleyen kadının, çevredeki bir vatandaşın aracıyla yeğenini bir özel hastaneye götürürken kendi çocuğunu olay yerinde bıraktığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Seyfican Taze'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Servis şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kazayı gören ve sokakta yaşayan Nurettin Karakoç, "Burada devamlı yaşanan bir olay. Burada her hafta kaza var. Dünkü olay çok acı. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin, çok acı bir olay. Tedbirli olmak gerekiyor. Ayrıca burada arabaları çok süratli de kullanıyorlar. 120 ile 150 ile geçiyorlar. Millet bizim şoförlüğümüz iyi bir şey olmaz diyor ama dün gördük neler olabileceğini, 4 yaşında bir çocuk öldü burada. Allah ailesine sabır versin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Güvenlik istanbul Avcılar 3-sayfa Çocuk Hukuk Yaşam Kaza

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