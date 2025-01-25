İstanbul Arnavutköy'de Erkek Kuaförüne Silahlı Saldırı

İstanbul Arnavutköy'de erkek kuaförü olarak çalışan Muhammet Deniz uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren kişi şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaför önüne gelen kimliği belirsiz kişi kuaförde çalışan Muhammet Deniz (28)'e silahla bir el ateş açtı. Göğsünden yaralanan kuaför, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede uzun süre kalp masajı yapılan kuaför yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı erkek kuaförü ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının kim veya kimler tarafından ne amaçlı yapıldığını bulmaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin olaya aydınlatmaya yönelik çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs geliyor merdivende tartışmaya başlıyorlar. Kısa bir sürelik tartışmanın ardından silahla berbere bir el ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL