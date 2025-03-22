İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona eren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adliye dışında da polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye dışında alınan güvenlik önlemi ve bekleyenler dron kamerasıyla görüntülendi.