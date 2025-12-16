Haberler

İstanbul'a çöken pus ve hava kirliliği dron ile görüntülendi

İstanbul'a çöken pus ve hava kirliliği dron ile görüntülendi
Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde görülen pus ve hava kirliliği drone ile görüntülendi. Hava kalitesinin düştüğü bölgeler dikkat çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde görülen pus ve hava kirliliği dron kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu sahilinde sabah saatlerinde deniz üzerine çöken pus havadan görüntülendi. Şehrin hava kirliğini gözler önüne seren görüntüler, endişe verici olarak yorumlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi Ölçüm Merkezi verilerine göre Kağıthane, Yenibosna ve her gün binlerce aracın kullandığı D-100 güzergahında hava kalitesinin azaldığı görülürken, Arnavutköy, Üsküdar, Sarıyer gibi ilçeler ise hava kalitesinin en iyi olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Haberler.com

